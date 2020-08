Si schianta con lo scooter contro un’auto in sosta: muore 55enne (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia nella notte in Valle Caudina. Un incidente mortale è avvenuto all’altezza della variante di Montesarchio. Un 55enne del luogo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un’auto in sosta. Le condizioni dell’uomo, purtroppo, sono apparse subito gravi ai soccorritori, con gli operatori del 118 di Airola che hanno subito chiesto supporto alla rianimativa. Ogni tentativo di rianimare il 55enne, però, è risultato vano. L’uomo è deceduto nella nottata all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento dove era stato trasportato in codice rosso. La salma è stata sequestrata dai carabinieri già ... Leggi su anteprima24

