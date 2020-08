Serie B, Chievo-Spezia 2-0: ai gialloblu l’andata della semifinale, i bianconeri dovranno inseguire (Di sabato 8 agosto 2020) Primo round delle semifinali play-off di Serie B: il Chievo supera 2-0 lo Spezia.I clivensi hanno archiviato la pratica ligure grazie alle reti di Djordjevic al 2' e di Segre al 9', risultato positivo per i gialloblu che al ritorno potranno presentarsi con un punteggio davvero vantaggioso. Prestazione importante quella offerta dalla compagine veronese che martedì 11 agosto potrà difendere le due reti di vantaggio, i bianconeri avevano la possibilità di accorciare le distanze ma al 57' Ricci non ha trasformato un penalty assegnato dal signor Ros. Leggi su mediagol

La diretta tv di Chievo Spezia non sarà disponibile: anche la fase finale del campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a ...Questa sera cominciano le semifinali play-off di serie B, per l’ultima promozione in serie A: Chievo-Spezia e Frosinone-Cittadella saranno le gare d’andata. La prima si giocherà questa sera, la second ...