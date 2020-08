Ronaldo: “E’ tempo di riflettere. I tifosi si aspettano di più da noi” (Di sabato 8 agosto 2020) Su Instagram, Cristiano Ronaldo ha postato un messaggio sulla stagione appena conclusa. Non ha fatto alcun riferimento a Sarri e al suo esonero ma ha parlato della necessità, per la Juve, di essere all’altezza di più alte aspettative e anche di riflettere sul momento per migliorare. “La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma prima di quanto ci aspettassimo. Ora è tempo di riflettere, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. Un grande club come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo, lavorare come il migliore del mondo, così che possiamo definirci uno dei migliori e più grandi club del mondo. Vincere ... Leggi su ilnapolista

stebellentani : Battute a parte, se compri Ronaldo per vincere la Champions ed esci una volta ai quarti, l’altra agli ottavi, contr… - capuanogio : #Bonucci: “L’obiettivo principale era il campionato e lo abbiamo centrato”. Chissà se #Ronaldo e #Agnelli sono d’accordo - capuanogio : #Juve fuori dalla #ChampionsLeague contro il #Lione. Non è bastato #Ronaldo che si è caricato sulle spalle una sq… - dbollini : Il nuovo allenatore della Juve è Ronaldo. - cortomuso : @JantasOO Ronaldo gli ha detto 'col cazzo che eu estou aqui, froci di merda. Senza offesa per i gay eh' e per calma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo “E’