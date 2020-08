Qualifiche GP Silverstone: Bottas in pole, sprofondo Ferrari (Di sabato 8 agosto 2020) Le Qualifiche del GP di Silverstone hanno visto la seconda pole position in stagione di Bottas. Il finlandese è riuscito a distanziare il suo compagno di scuderia di soli 61 centesimi; un super giro quello di Bottas che dopo il disastroso weekend della scorsa settimana, si prende una piccola rivincita. Alle spalle delle due frecce nere troviamo Nico Hulkenberg che insieme a Verstappen completa la seconda fila. Disastrosa la qualifica per le due Ferrari che mettono in mostra tutti i limiti della vettura di Maranello. Solo ottavo Leclerc mentre Vettel non passa la Q2. Qualifiche GP Silverstone: Ricciardo super, Vettel delude Definire super la prestazione di Daniel Ricciardo oggi sarebbe riduttivo. L’australiano ha stupito tutti con ... Leggi su sport.periodicodaily

