Pirlo allenatore della Juve, Costacurta: «Un rischio per lui e per il club bianconero» (Di sabato 8 agosto 2020) Alessandro Costacurta ha commentato dagli studi di Sky Sport la scelta della Juve di nominare Pirlo come prossimo allenatore Alessandro Costacurta ha commentato dagli studi di Sky Sport la scelta della Juve di nominare Pirlo come prossimo allenatore bianconero. Le sue parole. «Sappiamo che personalità e che carisma abbia Andrea. Nonostante quello che può sembrare davanti alle telecamere, Pirlo è una persona intelligente che sa sempre cosa dire. Il problema, ovviamente, sarà capire se saprà parlare con quel tipo di calciatori. Questa scelta è un rischio, non ci sono dubbi, sia per Andrea che per la ... Leggi su calcionews24

