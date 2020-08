NBA: sorridono Belinelli e Melli, i Celtics superano i Raptors (Di sabato 8 agosto 2020) ORLANDO - Due vittorie e una sconfitta per gli italiani impegnati nella notte Nba . Nella 'bolla' di Orlando sorride Nicolò Melli . I suoi New Orleans Pelicans superano 118-107 i Washington Wizards ... Leggi su corrieredellosport

ORLANDO - Due vittorie e una sconfitta per gli italiani impegnati nella notte Nba. Nella 'bolla' di Orlando sorride Nicolò Melli. I suoi New Orleans Pelicans superano 118-107 i Washington Wizards nono ...Otto punti in 18 minuti, proprio quelli che servono per raccogliere una vittoria fondamentale per tenere vivo il sogno playoff. Sono quelli che mette a referto Marco Belinelli, uno dei fattori che per ...