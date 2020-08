Monte Bianco, allerta per ghiacciaio in Val Ferret: restano criticità (Di sabato 8 agosto 2020) Resta alta l'allerta in Val Ferret. Il bollettino di allertamento del ghiacciaio di Planpincieux emesso nel primo pomeriggio conferma che permangono i "trend anomali delle temperature" e le conseguenti variazioni "anomale del deflusso idrico". Cioè il rialzo termico, iniziato ieri dopo giorni di freddo, continua a provocare l'aumento della pressione dell'acqua che scorre tra la roccia e un blocco di ghiaccio da 510 mila metri cubi, che rischia di sollevarsi e scivolare a valle. Alla luce dell'ultimo bollettino il Comune di Courmayeur mantiene "tutte le misure di prevenzione di Protezione civile" disposte nella serata di mercoledì scorso, dall'evacuazione di un tratto della Val Ferret (una trentina di abitazioni) alla chiusura dell'accesso alla ... Leggi su tg24.sky

