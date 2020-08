Mascherine obbligatorie in alcune zone di Parigi (Di sabato 8 agosto 2020) ANSA-AFP, - Parigi, 08 AGO - Con una decisione attesa da alcuni giorni la Prefettura di Parigi, su richiesta del Comune, ha deciso di imporre l'uso delle Mascherine in alcune zone della capitale ... Leggi su corrieredellosport

La Prefettura di Parigi, su richiesta del Comune, ha deciso di imporre l'uso delle mascherine in alcune zone della capitale francese e dell'Ile-de-France a partire da lunedì. La decisione, attesa da a ...

Val Nervia: segnalati alcuni casi positivi al Covid-19, a Pigna e Isolabona mascherine obbligatorie anche in strada

Il Sindaco Roberto Trutalli invita però alla calma: "Non ci sono situazioni gravi, anzi molti tamponi sono risultati negativi mentre le positività arrivano per ora dai test sierologici". Si continuano ...

