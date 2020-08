Juventus, Salvini: “Solidarietà e stima per Maurizio Sarri, grande allenatore e uomo vero” (Di sabato 8 agosto 2020) Ore di fuoco in casa Juventus. Oggi la società bianconera ha deciso di esonerare Maurizio Sarri dopo l’eliminazione per mano del Lione dalla Champions League e ha ufficializzato l’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina del club di Torino, lasciando tutti a bocca aperta. Tanti i messaggi di supporto per l’ormai ex tecnico della Juventus, tra cui anche quello del leader della Lega, Matteo Salvini: “Solidarietà e stima per Maurizio Sarri, grande allenatore ma soprattutto uomo vero”. Leggi su sportface

sportface2016 : Il leader della Lega, Matteo #Salvini ha voluto inviare un messaggio di supporto all'ormai ex tecnico della… - Teresa_La_Vispa : @Gnafaccio2 @maiunajoy e cosa può ancora succedere? Vediamo: 2) la Juventus che ruba l'ennesimo scudetto(...) 3) S… - Fra8882 : Iniziano i festeggiamenti del #compleanno e grazie a @Liccardina per il regalo fantastico. #sanremo stiamo arrivand… - lucapagni : Deve essere l'effetto #Covid Un anno fa si parlava della caduta di #Salvini Ora di quella di #Sarri Non vorrei che… - motamanet : +++ Salvini nuovo allenatore della juventus. Le sue prime parole: 'Ripartiremo da giocatori piemontesi doc e daremo… -