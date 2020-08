Jesolo, una crisi inaspettata: manca il personale negli alberghi (Di sabato 8 agosto 2020) Da Jesolo arriva l’allarme: la stagione è compromessa anche a causa di mancanza di personale negli hotel. A sottolineare la criticità è il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio, che afferma: “Siamo nel momento clou di una stagione già di per sé molto complicata e si è aggiunto un problema gravoso: la difficoltà a reperire … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Jesolo una Incidente mortale a Jesolo, messaggi da tutta Europa per la scomparsa di Roberto Il Gazzettino Jesolo, manca il personale per gli alberghi. Non si trovano lavoratori: «Preferiscono bonus e reddito di cittadinanza»

JESOLO - «Siamo nel momento clou di una stagione già di per sé molto complicata e si è aggiunto un problema gravoso: la difficoltà a reperire personale. In tanti vengono a fare il colloquio e poi ci r ...

Estate 2020, su Subito è trend vacanze differenti

Dalla casa indipendente al giardino che viene trasformato in spiaggia, dalla barca al camper per muoversi in autonomia, gli italiani vogliono godersi le vacanze in sicurezza Con 4 milioni di visite re ...

