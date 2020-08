Jared Leto sarà Andy Warhol in un biopic sull'artista (Di sabato 8 agosto 2020) "Grato ed emozionato", così Jared Leto commenta la novità: sarà Andy Warhol in un film biografico sull'artista Leggi su it.mashable

