‘Gf 16’, Serena Rutelli fa un ritocco estetico e viene criticata: la sua risposta (Foto) (Di sabato 8 agosto 2020) Nelle ultime ore è finita al centro delle polemiche la figlia adottiva di Barbara Palombelli, volto storico di Rete 4 e Francesco Rutelli, l’ex gieffina Serena. Al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, la Rutelli si è distinta sin da subito per il suo garbo e la sua naturalezza, arrivando al cuore dei fan e conquistando il pubblico. Dopo la rottura con il suo fidanzato storico, Alessandro Price Zorresi, Serena ha deciso di sperimentare una piccola novità che ha reso il suo volto diverso e che sicuramente, non è passata inosservata ai suoi follower. Serena infatti, ha deciso di ricorrere ad un ritocchino regalandosi il must dell’estate: un filler all’acido ialuronico alle labbra così da averle più carnose. Subito dopo si è ... Leggi su isaechia

