Fdi chiude la lista di Genova per le Regionali 2020 | Balleari guida tutti

GENOVA – Fratelli d'Italia chiude la lista per le prossime elezioni regionali, nella circoscrizione di Genova. Come noto, a guidare la pattuglia dei meloniani per entrare nella futura assemblea legislativa, sarà il vicesindaco del capoluogo ligure, Stefano Balleari, pronto a dare le dimissioni da Palazzo Tursi, come chiesto dal sindaco Marco Bucci. A tentare il salto ci provano anche i consiglieri Sergio Gambino e Franco De Benedictis.

Regionali 2020. Tutti i candidati di Fratelli d'Italia. Mercoledì la presentazione ufficiale

Fratelli d’Italia è il primo partito ad aver chiuso la lista in provincia di Caserta per le elezioni regionali di settembre. Mercoledi 12 agosto, alle ore 11:30 preso il Vovo Pacomio in Via Mazzini, c ...

Meloni, Salvini e il fattore Zaia. Parla Crosetto

Intervista al fondatore di Fratelli d'Italia. La Meloni ha dato un'immagine al Paese di persona seria e preparata. Il duello Salvini-Zaia? Non esiste, rivalità improbabile finché Salvini porta voti al ...

