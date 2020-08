Dl agosto, Cozzolino: insieme con i fondi Ue il Sud può ripartire (Di sabato 8 agosto 2020) “Bene il governo con il Decreto agosto: ci sono misure per sostenere lavoro, imprese e famiglie ma soprattutto una grande innovazione che aiutera’ a risolvere un nodo strutturale del nostro Paese: una fiscalita’ di vantaggio per il Meridione. Oltre 500mila imprese ne gioveranno e ci sara’ un abbattimento del costo del lavoro del 10%. Ora non ci sono piu’ scuse per rimanere fermi”. Cosi’, in una nota, Andrea Cozzolino, eurodeputato e responsabile nazionale dipartimento Coesione territoriale del Partito democratico, commenta il “decreto agosto” varato ieri sera dall’Esecutivo. “Il Sud – conclude – puo’ ripartire con i mezzi messi in campo dal governo e il ‘Recovery Fund'”. L'articolo Dl agosto, ... Leggi su ildenaro

Covid, Spadafora: "Impianti aperti al pubblico? Forse decideranno i presidenti di Regione"

Roma, 7 agosto 2020 - Potrebbe essere affidata ai vari Presidenti delle Regioni la decisione di riaprire parzialmente al pubblico gli impianti sportivi. Lo ha affermato Vincenzo Spadafora al termine d ...

