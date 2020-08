"Da quel no si intuiva tutto". Mughini, l'esonero di Sarri? Già scritto un anno fa da Cristiano Ronaldo (Di sabato 8 agosto 2020) Giampiero Mughini condivide con Dagospia i suoi pensieri sull'esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. Per il noto opinionista eleggere l'allenatore toscano a capro espiatorio è troppo facile, l'errore è stato commesso a monte dal presidente Andrea Agnelli e dai dirigenti bianconeri: “È stato pazzesco credere - e che lo credessero due uomini espertissimi di calcio quali Fabio Paratici e Pavel Nedved - che potesse andare altrimenti, che lui arrivasse alla Juve e facesse quel che aveva fatto a Napoli. Venire a Torino e insegnare calcio a tipici come Ronaldo, Bonucci, Pjanic e Dybala?”. E infatti Mughini ricorda come con Cristiano Ronaldo a Sarri sia andata male fin da subito: ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : quel intuiva Giampiero Mughini, Cristiano Ronaldo e l'esonero di Maurizio Sarri: "Da quel no si intuiva subito" Liberoquotidiano.it Giampiero Mughini, Cristiano Ronaldo e l'esonero di Maurizio Sarri: "Da quel no si intuiva subito"

Giampiero Mughini condivide con Dagospia i suoi pensieri sull’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. Per il noto opinionista eleggere l’allenatore toscano a capro espiatorio è troppo facil ...

Verbali del comitato scientifico pubblicati sul sito della Fondazione Einaudi, ecco cosa c’è scritto negli atti che erano segreti

Cinque verbali del comitato tecnico scientifico sono ora consultabili online, compreso uno sui cui era stato posto il segreto. Nei testi ci sono raccomandazioni e consigli per gestire l’emergenza coro ...

Giampiero Mughini condivide con Dagospia i suoi pensieri sull’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. Per il noto opinionista eleggere l’allenatore toscano a capro espiatorio è troppo facil ...Cinque verbali del comitato tecnico scientifico sono ora consultabili online, compreso uno sui cui era stato posto il segreto. Nei testi ci sono raccomandazioni e consigli per gestire l’emergenza coro ...