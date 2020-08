«COVID-19 non esiste»: nella caserma Serena di Treviso i sani non sono stati separati dai malati (Di sabato 8 agosto 2020) Ieri il Veneto è tornato ad essere la regione con più contagi da Coronavirus SARS-COV-2 con 183 positivi, di cui la gran parte legati alla caserma Serena di Treviso che oggi è il più grande focolaio d’Italia. E si scopre che uno dei motivi del contagio è un errore di gestione: i sani non sono stati separati dai malati. nella caserma Serena di Treviso i sani non sono stati separati dai malati Dei 300 profughi che attualmente vivono nella caserma i contagiati sono 246. Il 30 luglio un primo giro di tamponi ... Leggi su nextquotidiano

