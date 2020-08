Bruno Lauzi nasceva 83 anni fa (Di sabato 8 agosto 2020) L’8 agosto 1937, 83 anni fa, nasceva Bruno Lauzi in Eritrea. Artista poliedrico, è noto soprattutto per le canzoni che ha scritto per voci femminili italiane, quali Mia Martini e Ornella Vanoni. I suoi primi passi nella musica Cresciuto a Genova, appartenne, insieme a Luigi Tenco, Umberto Bindi, Fabrizio De Andrè e Gino Paoli, alla cosiddetta “scuola dei cantautori genovesi”. Erano anni molto produttivi da un punto di vista musicale, quegli anni 60, e infatti nacquero canzoni come Ritornerò, Margherita, Il Poeta. Quando nel 1967 il Festival di Sanremo assistette al suicidio del suo amico Luigi Tenco, Bruno Lauzi ne rimase profondamente scosso. Per anni non volle parlarne, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

