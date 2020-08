Barcellona-Napoli di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming (Di sabato 8 agosto 2020) stasera alle 21:00 va in scena Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming. Barcellona-Napoli va in scena stasera alle 21:00, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming, grazie a Mediaset e SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme. Barcellona e Napoli si affrontano questa sera al Camp Nou, l'andata è finita 1-1, risultato che permette ai blaugrana di Leo Messi di poter gestire il risultato e costringe i partenopei alla ricerca del goal. Il ... Leggi su movieplayer

