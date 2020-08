Barcellona Napoli 3-1: cronaca e tabellino (Di sabato 8 agosto 2020) Al Camp Nou, gli ottavi di finale di Champions League 2019/20 tra Barcellona e Napoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Camp Nou, Barcellona e Napoli si affrontano nel match valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Barcellona Napoli 3-1 MOVIOLA 23.00 Finisce il match! Napoli eliminato, il Barcellona vola ai quarti di finale e sfiderà il Bayern Monaco. 85′ Palo di Lozano – Il messicano ci prova, ancora un legno per gli azzurri. 71′ Occasione per Lozano – Il messicano ci prova di testa, palla che però termina alta. 68′ Barcellona in gestione – I ... Leggi su calcionews24

