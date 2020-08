Agnelli ha deciso: Sarri esonerato dalla Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Manca ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare in giornata, ma secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus. Andrea Agnelli, scrive la Gazzetta, ha preso la sua decisione definitiva prima di quanto ci si aspettasse. Troppo forti probabilmente i segnali degli ultimi mesi, con una squadra lontana dai progetti … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

dayfootball1981 : @Freddyascott @aliasvaughn @Paolo_Bargiggia @spano81 @juventusfc @Cristiano Zidane. La decisione é di Agnelli. Se h… - dayfootball1981 : @Andrea98583105 Ed era cosí ma dopo la finale di Coppa Italia Agnelli ha detto che avrebbe deciso lui,cosí é stato.… - dayfootball1981 : @HolyTemplars Oggi per il tifo juventino e sabaudo é un giorno di gioia.Agnelli ha deciso,il primo juventino lo ha… - MarcoReNer_azz : @GiorgioDePaolis @MarcoZH10 Tra l’altro non essendo libero con Diaconale per loro è dura fare affari anche se Lotit… - robbyscala : RT @matteograndi: Dopo una notte di riflessione Andrea Agnelli ha deciso. “Per restare in Europa chiederemo il Recovery Fund”. -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli deciso Juventus, Sarri è stato esonerato: decisione lampo di Agnelli

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. L’accelerata improvvisa è arrivata nella mattinata di sabato da parte del presidente Andrea Agnelli, che ha deciso di esonerare il mister toscano ...

Sarri esonerato dalla Juve: la decisione di Agnelli

TORINO - Maurizio Sarri non è più il tecnico della Juventus. Il club bianconero ha deciso di esonerare l'allenatore dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione.

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. L’accelerata improvvisa è arrivata nella mattinata di sabato da parte del presidente Andrea Agnelli, che ha deciso di esonerare il mister toscano ...TORINO - Maurizio Sarri non è più il tecnico della Juventus. Il club bianconero ha deciso di esonerare l'allenatore dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione.