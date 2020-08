Abbiati: “Donnarumma può essere il Cristiano Ronaldo dei portieri” (Di sabato 8 agosto 2020) Christian Abbiati, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore rossonero sicuramente tra i migliori del mondo nel suo ruolo nonostate la giovane età.Abbiati: "Donnarumma come Cristiano Ronaldo"caption id="attachment 496511" align="alignnone" width="763" Donnarumma Milan (getty images)/caption"Donnarumma deve diventare il Cristiano Ronaldo dei portieri", ha detto Abbiati con grande decisione e positività. "Ovvero un professionista al cento per cento che cura dal primo all’ultimo dettaglio sempre. Ora come ora per me è tra i primi tre al mondo". E sul futuro dell'estremo difensore, l'ex Milan ha una speranza: "Lo avevo già auspicato in passato e ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Abbiati: 'Donnarumma può essere il Cristiano Ronaldo dei portieri' - - lindanapoli_ : RT @MilanNewsit: Abbiati: 'Donnarumma è migliorato molto. Con i piedi ha raggiunto un buon livello' - Ibrahim32639035 : RT @MilanNewsit: Abbiati: 'Donnarumma è migliorato molto. Con i piedi ha raggiunto un buon livello' - sportli26181512 : Abbiati: 'Donnarumma è migliorato molto. Con i piedi ha raggiunto un buon livello': Intervenuto ai microfoni de 'La… - MilanNewsit : Abbiati: 'Donnarumma è migliorato molto. Con i piedi ha raggiunto un buon livello' -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiati “Donnarumma