A Beirut ci si prepara a manifestare di nuovo (Di sabato 8 agosto 2020) Si stanno già radunando in diversi, anche se il corteo contro la politica e la corruzione si terrà questo pomeriggio Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Beirut prepara A Beirut ci si prepara a manifestare di nuovo Ticinonline Beirut in marcia per le vittime: "Vogliamo giustizia"

I libanesi si preparano a commemorare questo pomeriggio nella capitale le vittime delle esplosioni che hanno colpito Beirut martedì, con una manifestazione di massa voluta per chiedere "Giustizia per ...

Beirut, video atroci: sposa travolta dall’esplosione e bimbo nato tra le macerie

L’esplosione di Beirut, in pochi secondi non ha distrutto solo vite e un pezzo di città. L’esplosione ha anche spazzato via piccoli momenti di felicità e di vita che stavano avvenendo in ogni parte de ...

