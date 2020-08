Xiaomi trova una soluzione al ban di alcune app da parte dell’India (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci sono novità a seguito del ban da parte dell'India di alcune applicazioni di Xiaomi che non saranno più incluse nella MIUI L'articolo Xiaomi trova una soluzione al ban di alcune app da parte dell’India proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultimoprezzo : Cominciano le super offerte su Xiaomi Mi Band 5 Su GearBest costa poco più di 25€ (mentre in giro si trova spesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi trova

TuttoAndroid.net

I ricercatori Check Point hanno scoperto oltre 400 vulnerabilità nel chip Qualcomm integrato in oltre il 40% dei telefoni del mondo, compresi i telefoni di fascia alta di Google, LG, Samsung, Xiaomi, ...Gli Xiaomi AirDots Pro 2 sono tra i migliori auricolari Bluetooth nella loro fascia di prezzo in questi ultimi mesi. Per questo vi consigliamo di non perdervi l’offerta lampo proposta da Gearbest, che ...