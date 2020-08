WTA Palermo – Sara Errani dura un set, poi crolla: netto successo di Fiona Ferro (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo 90 minuti di match Sara Errani è costretta ad abbandonare il WTA di Palermo, sconfitta dalla francese Fiona Ferro, numero 53 del ranking mondiale femminile. La tennista romagnola ha dato battaglia nel primo set, combattuto per 55 minuti di gioco, nel quale però è uscita sconfitta per 6-4. Nettamente più complicato il secondo set nel quale la Errani, in debito di energie, ha subito un netto 6-1 dall’avversaria.L'articolo WTA Palermo – Sara Errani dura un set, poi crolla: netto successo di Fiona Ferro SPORTFAIR. Leggi su sportfair

