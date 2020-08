Viterbo, anziano prova a domare un rogo ma muore per le ustioni riportate (Di venerdì 7 agosto 2020) Un anziano di Grotte di Castro in provincia di Viterbo ha perso la vita tentando di domare le fiamme di un rogo. Nei pressi di Pian del Grano, le fiamme di un incendio di grosse dimensioni hanno avvolto l’anziano uomo di 80 anni che era accorso per spegnere il rogo. Il contadino era nel suo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Viterbo anziano Viterbo, anziano prova a domare un rogo ma muore per le ustioni riportate Inews24 Roma, giovane tenta di stuprare anziana sul treno: arrestato dai carabinieri

Ha aggredito una donna di 67 anni sul treno nei pressi della stazione Marcellina in provincia di Roma e, approfittando del fatto che sul vagone non vi era nessuno, ha tentato di stuprarla. Protagonist ...

Viterbo, tenta di spegnere incendio ma muore avvolto dalle fiamme a Grotte di Castro

Un uomo di 80 anni è morto nell'incendio che è scoppiato oggi, verso le 13.30, in località Pian del grano, a Grotte di Castro. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe rimasto ucciso nel tentativo d ...

Ha aggredito una donna di 67 anni sul treno nei pressi della stazione Marcellina in provincia di Roma e, approfittando del fatto che sul vagone non vi era nessuno, ha tentato di stuprarla. Protagonist ...Un uomo di 80 anni è morto nell'incendio che è scoppiato oggi, verso le 13.30, in località Pian del grano, a Grotte di Castro. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbe rimasto ucciso nel tentativo d ...