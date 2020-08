Uomini e Donne, i due tronisti li sceglie il pubblico: ecco come (Di venerdì 7 agosto 2020) Il sito WittyTv ha indetto un sondaggio tra tre aspiranti tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne: solo due siederanno sulle ambite sedie rosse I tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne, in partenza su Canale 5 il 14 Settembre, li sceglie il pubblico. come? Esprimendo la propria preferenza, tra tre aspiranti protagonisti, tramite il sito WittyTv da anni appendice web delle trasmissioni di Maria De Filippi (qui per votare). Scopriamo insieme chi sono i tre aspiranti tronisti. Davide Donadei Ha venticinque anni ed è un ristoratore di Parabita, un paese in provincia di Lecce. Nella scheda di presentazione, afferma di non aver mai conosciuto le famiglie delle sue ex fidanzate ... Leggi su zon

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - Petra71301259 : RT @Lory_SCCP: C'è una parte del corpo delle donne che non tutti gli uomini riescono a baciare. . Si chiama 'fragilità' !! - cidadadoar : ci mancavano solo i tiktoker sul trono di uomini e donne -