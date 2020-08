Uomini e Donne, dopo tutte queste umiliazioni... l'indiscrezione pazzesca su Gemma Galgani (Di venerdì 7 agosto 2020) Un annuncio misterioso, rilanciato dalla redazione di Uomini e Donne sui social: "Abbiamo una bellissima sorpresa per voi. Non possiamo ancora dirvi di cosa si tratta ma siamo sicuri che vi piacerà! Stay Tuned", fanno sapere dal programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E, ovviamente, ci si interroga: di che sorpresa si tratta? Le indiscrezioni puntano tutte su Gemma Galgani, recentemente al centro del gossip per la sua storia, sostanzialmente archiviata, con Sirius, l'ufficiale della marina mercantile che di fatto la ha sedotta, sfruttata ed abbandonata. Le voci riferiscono che a Uomini e Donne potrebbero proporre delle puntate speciali tutte dedicate alla Galgani, con l'obiettivo di fare il punto sulla sua situazione ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - FilomenaGallo55 : RT @Pontifex_it: Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui, il sole… - rafirexit : RT @Pontifex_it: Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui, il sole… -