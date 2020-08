Unipol, utile balza a 617 mln con calo sinistri in lockdown (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 07 AGO - Unipol ha chiuso il primo semestre con un utile di 616,6 milioni di euro, in calo rispetto ai 773,3 milioni dello stesso periodo del 2019, esercizio che aveva beneficiato di ... Leggi su corrieredellosport

(Teleborsa) - Risultati in crescita per Unipol e UnipolSai, che a dispetto dell'impatto del lockdown sulla raccolta, hanno beneficiato del crollo dei sinistri dovuto alla minore circolazione di auto, ...L’apertura delle Borse europee è attesa oggi nuovamente in calo, all’indomani di una seduta negativa che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in rosso (Ftse Mib -1,34% a 19.475 punti). La Borsa ...