UeD Valentina Dallari in ospedale: spavento per l’ex tronista (Di venerdì 7 agosto 2020) Grande spavento per Valentina Dallari, ex tronista bolognese di Uomini e Donne. La giovane deejay nelle scorse ore ha avuto un attacco di panico con conseguente svenimento, che le ha fatto battere la testa sul tavolo presente nel giardino dove dimora attualmente. Valentina è quindi stata portata in ospedale, come lei stessa ha mostrato su … L'articolo UeD Valentina Dallari in ospedale: spavento per l’ex tronista proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : UeD Valentina UeD Valentina Dallari in ospedale: spavento per l’ex tronista Gossip e Tv UeD Valentina Dallari in ospedale: spavento per l’ex tronista

Grande spavento per Valentina Dallari, ex tronista bolognese di Uomini e Donne. La giovane deejay nelle scorse ore ha avuto un attacco di panico con conseguente svenimento, che le ha fatto battere la ...

Grande spavento per Valentina Dallari, ex tronista bolognese di Uomini e Donne. La giovane deejay nelle scorse ore ha avuto un attacco di panico con conseguente svenimento, che le ha fatto battere la ...