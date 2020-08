Temptation Island incendio emergono i primi accertamenti: dolo o incidente? (Di venerdì 7 agosto 2020) L’incendio sviluppatosi nelle scorse ore nel villaggio che ospita Temptation Island comincia ad avere le prime risposte. A quanto pare l’incidente che ha leso gran parte della struttura ha avuto origine dalla sala congressi e da un’automobile che stranamente era parcheggiata all’interno della struttura, il che sembra confermare l’ipotesi del dolo. L’incendio rischia di far spostare la prossima edizione del reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi in un’altra location, la possibilità che venga effettuata la ristrutturazione per ottobre non è garantita. L’origine dolosa dell’incendio è data non solo dai rilievi fatti da vigili del fuoco ma anche dal fatto che il ... Leggi su quotidianpost

HuffPostItalia : Temptation Island, in fiamme il villaggio in Sardegna. L'incendio è doloso - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Imstillyours__ : 'Il falò di Temptation Island' walked so that 'Il confronto a Milano Marittima' could run - QuotidianPost : Temptation Island incendio emergono i primi accertamenti: dolo o incidente? -