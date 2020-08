Tanto rumore per nulla. Il lockdown fu una decisione politica. Desecretati i verbali del Comitato tecnico scientifico. Sono la prova del coraggio di Conte (Di venerdì 7 agosto 2020) Tanto rumore per nulla. Tanto si è detto sugli atti del Comitato tecnico-scientifico in piena emergenza Covid-19, ma alla fine – alle legittime richieste della Fondazione Einaudi – il governo ha risposto anticipando il Consiglio di Stato e desecretando gli atti richiesti dal think-tank. Parliamo, d’altronde, dei verbali richiamati dai vari dpcm emanati nel periodo d’emergenza: era dopotutto doveroso comprendere le ragioni di alcune misure restrittive. E ora ognuno può farsi la sua idea. Ciò che appare leggendo i verbali delle cinque riunioni in questione è che il governo ha seguito quasi interamente le indicazioni dei tecnici. Su un punto nel corso della giornata di ieri ... Leggi su lanotiziagiornale

klyzya : RT @MPenikas: LN Tanto rumore per nulla. Il lockdown fu una decisione politica. Desecretati i verbali del Comitato tecnico scientifico. Son… - ronzidante : RT @MPenikas: LN Tanto rumore per nulla. Il lockdown fu una decisione politica. Desecretati i verbali del Comitato tecnico scientifico. Son… - Raffael31870221 : 'il coraggio D CONTE... e la la codardia dei CT' addivanati' - simo2791 : RT @LaNotiziaTweet: Tanto rumore per nulla. Il #lockdown fu una decisione politica. Desecretati i verbali del #ComitatoTecnicoScientifico.… - Danae0308 : RT @LaNotiziaTweet: Tanto rumore per nulla. Il #lockdown fu una decisione politica. Desecretati i verbali del #ComitatoTecnicoScientifico.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanto rumore Tanto rumore per nulla. Il lockdown fu una decisione politica. Desecretati i verbali del Comitato tecnico scientifico. Sono la prova del coraggio di Conte LA NOTIZIA Sony WH-1000XM4: più comode, con cancellazione del rumore più smart

Se ne parlava ormai da due mesi, ovvero dai primi di Giugno, quando – per errore, sull’e-commerce Walmart – erano finite in vendita, anzitempo, rivelando quasi tutte le loro specifiche e funzioni: all ...

La quarta generazione delle cuffie Sony 1000X: ora basta parlare per interrompere la cancellazione del rumore

Una delle cuffie wireless più azzeccata di sempre, la Sony 1000X terza generazione (nota anche con il suffisso "M3"), non si basta più: è stata infatti appena annunciata la quarta generazione dell'amm ...

Se ne parlava ormai da due mesi, ovvero dai primi di Giugno, quando – per errore, sull’e-commerce Walmart – erano finite in vendita, anzitempo, rivelando quasi tutte le loro specifiche e funzioni: all ...Una delle cuffie wireless più azzeccata di sempre, la Sony 1000X terza generazione (nota anche con il suffisso "M3"), non si basta più: è stata infatti appena annunciata la quarta generazione dell'amm ...