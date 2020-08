Sicilia: Musumeci a Caltanissetta, 'il Cefpas va valorizzato' (2) (Di venerdì 7 agosto 2020) (Adnkronos) - L'assessore Ruggero Razza ha infine annunciato che "presto inizieranno i corsi di Medicina generale all'università della Sicilia centrale Kore di Enna. Successivamente, il presidente della Regione, accompagnato dall'assessore alla Salute e dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, ha visitato il plesso 'Dubini' che ospita una delle centrali operative regionali del 118. A seguire anche un sopralluogo nel Parco della struttura, recentemente riqualificato con piante officinali e altre colture. Leggi su iltempo

SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, Musumeci: “Se i contagi aumentano si chiude” - fanpage : L'avviso di Musumeci #Sicilia #7agosto - Regione_Sicilia : #Territorio, @Musumeci_Staff: 'Dopo 40 anni la nuova legge #urbanistica' Leggi ? - 19marino74 : RT @petergomezblog: #Sicilia, #Musumeci lo definiva “un carrozzone” e diceva che lo avrebbe chiuso, ma ora alla guida dell’Esa piazza il pr… - arizonarobs : Dio quanto farebbe bene a tutti quei deficienti che camminano per strada senza mascherina fottendosene di tutto e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Musumeci

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "Il territorio di Caltanissetta ha un triste primato, quello di essere in coda tra le province siciliane e invece qui le potenzialità sono tante. Abbiamo il dovere, non t ...17:02Sicilia: residue incertezze nel weekend. Ecco la tendenza per Ferragosto. 16:47Oroscopo del giorno sabato 8 agosto 2020 16:42La guerra tra dipendenti regionali e Governatore, sindacati “Musumeci ...