Roma, cane con collare a vibrazione anti abbaio: intervengono le guardie zoofile, multa per i proprietari (Di venerdì 7 agosto 2020) Le guardie zoofile APG NOA sono intervenute in zona Talenti a Roma per ‘soccorrere’ un cane detenuto con un collare a vibrazione anti abbaio. A denunciare l’accaduto proprio l’associazione sulla propria pagina Facebook. La vendita del collare non è vietata, ma lo p il suo utilizzo. ‘Pareri veterinari, studi e pubblicazioni confermano che il collare elettrico produce sofferenza e non può essere utilizzato ai fini educazionali. Un recente parere chiesto dal ministro della Salute ha raccolto una bibliografia su collari elettrici e anche quelli acustici giungendo sempre alla stessa conclusione: il cane non può essere educato con modalità ... Leggi su ilcorrieredellacitta

