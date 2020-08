Parole shock dell’ex consigliere M5S:”L’omosessualità è una malattia causata dai vaccini” (Di venerdì 7 agosto 2020) A sostenere queste tesi omofobe è il consigliere Massimiliano Quaresima. Ex appartenente al M5s poi passato al Gruppo Misto, che ha dichiarato che l’omosessualità sarebbe scatenata dai vaccini. “E’ una malattia”, ha poi aggiunto. “C’è un incremento dell’omosessualità a partire già dall’adolescenza a causa dei vaccini. Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti … L'articolo Parole shock dell’ex consigliere M5S:”L’omosessualità è una malattia causata dai vaccini” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fanpage : Dichiarazioni omofobe gravissime - LucaSalvarani11 : RT @FioreFerdi1: Chi l’ha votato si dovrebbe vergognare!!! Roma, le parole shock del consigliere ex M5s: 'L'omosessualità è una malattia c… - MissMar16662447 : RT @Sarita_Libre: Avete votato questa gente perché 'Tutti possono fare politica'. La conseguenza non è solo Matera spostata in Puglia o i c… - rello_silvia : RT @Sarita_Libre: Avete votato questa gente perché 'Tutti possono fare politica'. La conseguenza non è solo Matera spostata in Puglia o i c… - VaniaDelli : RT @Sarita_Libre: Avete votato questa gente perché 'Tutti possono fare politica'. La conseguenza non è solo Matera spostata in Puglia o i c… -