Paolo Bonolis colpo basso al conduttore al suo posto chi ci sarà? (Di venerdì 7 agosto 2020) colpo basso a Paolo Bonolis, pare che la trasmissione Scherzi a Parte verrà affidata ad altri conduttori, la notizia arriva direttamente da un noto settimanale Una notizia bomba ha rivelato cosa accadrà a Paolo Bonolis a breve. A sganciare la bomba è stato il settimanale ‘Chi’, che ha parlato di come al conduttore verrà tolto uno dei suoi programmi di punta. Si tratta di ‘Scherzi a parte’, l’esilarante trasmissione che pare sarà affidata ad un altro conduttore. Ancora non si tratta di una notizia ufficiale, ma stando ai rumors dovrebbe esserlo a breve. In attesa che venga comunicato il nome del conduttore della prossima edizione il programma è in preparazione. Si ... Leggi su kontrokultura

Crusade95058801 : RT @magicaGrmente22: In Onda, Lucia Azzolina crede di essere Paolo Bonolis? Telefonate del pubblico, a cosa si riduce: presa ancora pe... h… - Ivic94757448 : RT @magicaGrmente22: In Onda, Lucia Azzolina crede di essere Paolo Bonolis? Telefonate del pubblico, a cosa si riduce: presa ancora pe... h… - magicaGrmente22 : In Onda, Lucia Azzolina crede di essere Paolo Bonolis? Telefonate del pubblico, a cosa si riduce: presa ancora pe... - clikservernet : “Pio e Amedeo al posto di Paolo Bonolis” - Noovyis : (“Pio e Amedeo al posto di Paolo Bonolis”) Playhitmusic - -