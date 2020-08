No, non ci sono 10 cavalli da adottare perché un maneggio ha chiuso (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 3 agosto su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un annuncio in cui si legge che ci sarebbero «circa 10 cavalli» da adottare, messi in vendita da un ex maneggio costretto a chiudere. Nel messaggio vengono indicati anche un numero di telefono e una mail da contattare.Questa notizia è vecchia e non corrisponde più al vero. Post pubblicato su Facebook il 3 agosto 2020 – Notizia falsa Lo stesso post, infatti, era stato pubblicato su Facebook nel 2011, come si può verificare qui. Inoltre, il sito di fact-checking Bufale.net ha chiamato il numero indicato nel messaggio e la persona che ha risposto ha spiegato che si tratta di un annuncio vecchio di anni e che all’epoca tutti i cavalli erano stati sistemati. L'articolo <i class="icon custom ... Leggi su facta.news

