Maria de Filippi: “Ho detto io a Emma Marrone la verità” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono passati circa 8 anni dal triangolo amoroso che segnò la storia del gossip televisivo e che ebbe come protagonisti Belen Rodriguez, Emma Marrone e Stefano de Martino e nonostante il tempo trascorso se ne continua a parlare. Oggi Maria de Filippi ha rivelato alcuni aspetti delle vicenda e lo ha fatto in modo molto sincero confessando d’essere stata la prima ad essersi accorta dell’attrazione che il ballerino provava per la showgirl argentina. Maria in un’intervista al settimanale Gente ha spiegato che in quell’edizione d’Amici dove Emma era tra i coach e Stefano nello staff dei ballerini professionisti fu chiamata Belen come prima donna del corpo di ballo, la showgirl che per altro era ancora legata a Fabrizio Corona con cui le cose non ... Leggi su quotidianpost

