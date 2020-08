Lutto per il noto cantante: è morta sua figlia, un terribile dolore (Di venerdì 7 agosto 2020) Un grande Lutto ha colpito un noto cantante, molto amato sopratutto nel napoletano: sua figlia è prematuramente morta. Ecco le sue parole. Foto di freestocks-photos da PixabayLutto per Mario Trevi, cantante e attore napoletano, che ha prematuramente detto addio a sua figlia, Angela, scomparsa all’età di 54 anni. La donna si è spenta a Melito, una cittadina nella provincia di Napoli. Angela era la cugina anche del cantante Gianluca Capozzi, Mario Trevi è infatti il nome d’arte di Agostino Capozzi. L’intero mondo della musica e dello spettacoloso si è unito nel cordoglio del cantante, che su Facebook ha voluto ringraziare quanti gli sono stati ... Leggi su chenews

chetempochefa : “Quello di oggi per me è un momento sospeso fra due sentimenti profondi. C’è il cordoglio per le 43 vittime, il lut… - Gazzetta_it : Grave lutto per #Baggio, è morto a 88 anni il papà Florindo - euronewsit : Oltre 300mila persone hanno perso casa. Dopo il lutto e lo shock, inizia a rimontare la rabbia popolare. 'Si tratta… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #7agosto 1349, #Venezia: si vietano per decreto le “vesti da lutto”, giacché, appena la bufera della #peste si placher… - FilippoCarmigna : Coronavirus, a Codogno e nei comuni della prima zona rossa un progetto per aiutare i parenti delle vittime ad elabo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Lutto per il cantante Mario Trevi: è morta la figlia Angela. Era cugina di Gianluca Capozzi Fanpage.it A Scuola di Seduzione con Barbara Fabbroni: intervista a Gessica Notaro

Barbara Fabbroni incontra Gessica Notaro per la rubrica Scuola di Seduzione: la ragazza che supera i limiti diventa un’amazzone. Gessica Notaro, addestratrice di delfini, cantante, modella, ballerina.

Torino, scarpe rosse e nastrini al funerale di Emanuela uccisa dal suo ex

"Una donna non chiede fiori e nemmeno una pistola, chiede rispetto. Rispettiamo il carisma delle donne. Oggi siamo tutti Emanuela". Don Ruggero Marini, parroco della chiesa di San Giacomo, a La Loggia ...

