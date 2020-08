Lotta all’illegalità, chiusi altri canali Telegram: controlli in Campania (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Perquisizioni domiciliari in Puglia, Campania, Marche e Lazio nei confronti di 8 indagati sono state eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell’ambito dell’inchiesta sulla pirateria digitale di beni tutelati del diritto d’autore. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi, è stata avviata ad aprile dopo la denuncia di Fieg e Agcom. La frode si stima che causerebbe al solo settore dell’editoria danni per circa 670 mila euro al giorno (250 milioni di euro all’anno). Fino ad oggi sono stati progressivamente sequestrati e bloccati piu’ di 300 canali Telegram sui quali venivano illecitamente diffusi migliaia di pdf di giornali, romanzi e testi universitari. “Sebbene Telegram tuteli ... Leggi su anteprima24

