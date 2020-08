Lavori pubblici nel comune di Minucciano (Di venerdì 7 agosto 2020) L'Ufficio Tecnico comunale sta curando la fase esecutiva degli ultimi Lavori da eseguire, finanziati sul bilancio 2019. Solo le opere ancora in corso di esecuzione ovvero da avviare ammontano ad oltre ... Leggi su lagazzettadelserchio

usato_di_sicuro : @francescopi91 Purtroppo a crear lavoro o sono le imprese (anche piccole, anche una P.IVA) o è lo stato (con i lavo… - MariottiGiorgio : @Gianfranco_ros @SorrentClaudia Non è proprio così. Il 18 Agosto viene incardinato in aula il dl semplificazioni. I… - clubuds : RT @AlessandroV1953: @clubuds @luigidimaio Se avessero investito nei lavori pubblici avrebbero creato occupazione e gettito. Ma poi, non do… - m_bufalino : Finestra sull'Arena, puntata 109. Ospite in studio l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Pisa… - MMeneghetti1 : RT @FilcaCisl: #Costruzioni, appello di #sindacati imprese artigiani cooperative a ministre Catalfo e De Micheli: '#DlSemplificazioni, no a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori pubblici Rimini, il punto sui lavori pubblici del progetto "città diffusa": trenta gli interventi conclusi AltaRimini FIGLINE E INCISA

Una nuova aula viene realizzata in questi giorni all'interno del plesso delle scuole medie di Matassino: la sede distaccata della Leonardo da Vinci, dove si applica la didattica del modello 'dada', si ...

Comune, de Magistris lavora al «progetto Clemente»

Portato a casa il voto sul Rendiconto di Bilancio, che non era scontato ma sul quale sapeva che difficilmente sarebbe scivolato, Luigi de Magistris si concentra sugli ultimi nove mesi e mezzo di manda ...

Una nuova aula viene realizzata in questi giorni all'interno del plesso delle scuole medie di Matassino: la sede distaccata della Leonardo da Vinci, dove si applica la didattica del modello 'dada', si ...Portato a casa il voto sul Rendiconto di Bilancio, che non era scontato ma sul quale sapeva che difficilmente sarebbe scivolato, Luigi de Magistris si concentra sugli ultimi nove mesi e mezzo di manda ...