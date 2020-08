La Roma crolla in borsa sul rischio di opa a sconto (Di venerdì 7 agosto 2020) Azioni della Roma in picchiata a Piazza Affari, con il titolo del club giallorosso che cede il 21,5% a 0,42 euro in scia all’annuncio dell’accordo per l’acquisto della partecipazione di controllo da parte del gruppo di Dan Friedkin. Le due società hanno comunicato che le azioni della Roma verranno rilevate al prezzo di 0,1165 euro … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

