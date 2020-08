Juventus-Lione, Pjanic risponde a Bonucci: “Questa squadra deve puntare a molto di più” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Ci tenevamo a proseguire nella competizione, avevamo tutto in mano, è difficile da accettare. Dopo il rigore abbiamo provato a rimontare, ci eravamo quasi riusciti. E’ sicuramente una grandissima delusione, ci dispiace tanto. Questo club può e deve ambire di più rispetto al campionato. All’andata non abbiamo fatto una grandissima partita, loro erano alla nostra portata”. Lo ha dichiarato Miralem Pjanic dopo l’eliminazione della Juventus contro il Lione negli ottavi di Champions League. Il bosniaco ha commentato la seconda parte di stagione: “Gli ultimi mesi non sono andati come avrei pensato, sono scelte che accetto – dichiara a Sky Sport – Quest’anno avevamo qualche difficoltà, abbiamo giocato un calcio diverso. Ci vuole tempo, non si ... Leggi su sportface

