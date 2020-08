Il trailer di The Undoing svela la data ufficiale e mostra i veri volti di Nicole Kidman e Hugh Grant, quando arriverà in Italia? (Di venerdì 7 agosto 2020) Il trailer di The Undoing regala al pubblico nuovi dettagli ma, soprattutto, svela la data ufficiale di debutto della serie, almeno negli Usa. È proprio il video rilasciato qualche ora fa che conferma l'arrivo della miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant per il prossimo ottobre e, precisamente, il 25 su HBO, e in Italia? Al momento non c'è ancora una data ufficiale anche se Sky Atlantic aveva già inserito il titolo tra le serie in arrivo in autunno, questo significa che gli episodi andranno in onda in contemporanea oppure no? Al momento è difficile stabilirlo anche se il nuovo trailer di The Undoing potrebbe spingere ... Leggi su optimagazine

NetflixIT : Dopo aver visto Marco nel trailer di The Kissing Booth 2: ???????????????????????????????????????? Dopo aver visto Marco in The Kissin… - oohkimkaa : THE TRAILER IS OUT SNJSJSBSJSJSJSJBSHSHSHHSHSHSHSHHSHSHSHHEHS - clikservernet : The Undoing: il nuovo teaser trailer svela la data di uscita su HBO - Noovyis : (The Undoing: il nuovo teaser trailer svela la data di uscita su HBO) Playhitmusic - - GamingToday4 : The Pedestrian annunciato su PS4 con un trailer di presentazione -

Ultime Notizie dalla rete : trailer The The Mandalorian: trailer della seconda stagione previsto questo mese Tom's Hardware Italia Il trailer di The Undoing svela la data ufficiale e mostra i veri volti di Nicole Kidman e Hugh Grant, quando arriverà in Italia?

Il trailer di The Undoing regala al pubblico nuovi dettagli ma, soprattutto, svela la data ufficiale di debutto della serie, almeno negli Usa. È proprio il video rilasciato qualche ora fa che conferma ...

Apex Legends: Dettagli e Trailer per la Stagione 6

Respawn Entertainment ha svelato le prime informazioni sulla Stagione 6 di Apex Legends intitolata Massima Potenza, la quale debutterà ufficialmente dal 18 Agosto. La Stagione porterà in gioco una nuo ...

Il trailer di The Undoing regala al pubblico nuovi dettagli ma, soprattutto, svela la data ufficiale di debutto della serie, almeno negli Usa. È proprio il video rilasciato qualche ora fa che conferma ...Respawn Entertainment ha svelato le prime informazioni sulla Stagione 6 di Apex Legends intitolata Massima Potenza, la quale debutterà ufficialmente dal 18 Agosto. La Stagione porterà in gioco una nuo ...