Il principe Harry contro i social, hanno creato crisi d'odio (Di venerdì 7 agosto 2020) NEW YORK, 07 AGO - Il principe Harry d'Inghilterra ha puntato il dito contro le società di social media per aver creato una "crisi di odio" e ha chiesto una "riforma digitale significativa". In un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sardanews : Il principe Harry contro i social, hanno creato crisi d'odio - CorriereQ : Il principe Harry contro i social, hanno creato crisi d’odio - ilmessaggeroit : Il #principe harry contro i #social: hanno creato un clima di #odio - iconanews : Il principe Harry contro i social, hanno creato crisi d'odio - VanityFairIt : Pare che il duca di Sussex abbia perduto «il suo carismatico charme»... ?? -