Il Cdm dà l'ok al dl agosto 'salvo intese tecniche' - Conte: 'Fiscalità vantaggiosa per il Sud, ma non dividiamo l'Italia' (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto agosto 'salvo intese tecniche', con misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi da coronavirus . Sfuma il bonus consumi, ma cashback ... Leggi su tgcom24.mediaset

Calcioa5Live : A.S.D CDM Futsal Genova ripescato in #SerieAFutsal: 'vecchia' categoria, nuova sede - andreaborsoi1 : @gian_d_gian ?? nomen omen. Guardando TV vedo che CdM si avvia verso ennesimo accordo 'salvo intese'. Finiremo come… - of_ubuntu : @lookati_inside @LegaSalvini Pure... ma solo perchè il beota puntava ad ottenere i “pieni poteri” che gli avrebbero… - AvvPaoletto : @giudiiiiiiiii @KotetsuJeegu Su questo sono d'accordo. Vorrei capire cosa ha fatto il CTS e quale valore aggiunto h… - Maghero : @_D_190 Hahahaha ardan cdm ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm dà Decreto Agosto approvato dal Cdm "salvo intese". Ecco le novità in arrivo la Repubblica Governo, Conte: soddisfatto di tutti i ministri, no rimpasti

Roma, 7 ago. (askanews) - "Sono pienamente soddisfatto di tutti i miei ministri, non è avvertita nessuna esigenza di rimpasto, è una formula un po' logora, siamo concentrati, abbiamo un'occasione stor ...

Conte: "Il nuovo Dpcm proroga le misure precauzionali" | Ok alle crociere da Ferragosto, le fiere da settembre

Nel nuovo Dpcm anti-Covid c'è la "proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente". Giuseppe Cont ...

Roma, 7 ago. (askanews) - "Sono pienamente soddisfatto di tutti i miei ministri, non è avvertita nessuna esigenza di rimpasto, è una formula un po' logora, siamo concentrati, abbiamo un'occasione stor ...Nel nuovo Dpcm anti-Covid c'è la "proroga delle misure precauzionali minime: obbligo di mascherine, distanziamento di un metro, divieto di assembramento, lavarsi le mani frequentemente". Giuseppe Cont ...