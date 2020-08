"Harry è diventato l'ombra di se stesso. Ha perso il suo charme, la sua polvere di stelle" (Di venerdì 7 agosto 2020) “Da quando è a Los Angeles il principe Harry è diventato l’ombra di se stesso”. Parola della biografa reale Angela Levin che, durante un intervento su ITV, è tornata a parlare del duca di Sussex e delle sue recenti sorti. A riportare le parole dell’esperta è il Daily Mail.Levin ha proseguito: “Ha perso il suo charme carismatico. Rispetto a quando l’ho conosciuto è cambiato tanto, aveva qualità eccezionali. Ricordo una persona brillante ed empatica, soprattutto se davanti a sé trovava interlocutori fragili.”Angela Levin nel 2018 ha pubblicato il libro Harry: Conversations with ... Leggi su huffingtonpost

"Da quando è a Los Angeles il principe Harry è diventato l'ombra di se stesso". Parola della biografa reale Angela Levin che, durante un intervento su ITV, è tornata a parlare del duca di Sussex e del ...