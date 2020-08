Fanno tampone ma partono per le vacanze senza aspettare esito, sono positivi (Di venerdì 7 agosto 2020) Teramo - Sottoposti a tampone, vanno in vacanza senza attendere il risultato e, alla fine, risultano positivi. Protagonisti dell'episodio sono due turisti del Veneto che si trovavano a Roseto degli Abruzzi. I due sono stati trasportati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Teramo per essere visitati; accertate le loro condizioni di salute, saranno trasferiti nella rsa di Giulianova (Teramo) appositamente allestita per ospitare questa tipologia di pazienti. La Asl di Teramo, si legge in una nota, sta "lavorando alacremente per tracciare i contatti e porre in essere tutti i controlli necessari". leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

APNextGenerati1 : RT @LDistratta: Fanno il tampone ma partono per le vacanze senza attendere il risultato: positivi due turisti veneti. Ma la diffusione del… - hailcourtesan : @lucekrrh @T_h_e__J_ok_e_r @martinacarletti Pensa, hanno fatto anche un tampone ad un masso di granito ed anch'esso… - INGFiore2 : RT @LDistratta: Fanno il tampone ma partono per le vacanze senza attendere il risultato: positivi due turisti veneti. Ma la diffusione del… - michtrim : RT @LDistratta: Fanno il tampone ma partono per le vacanze senza attendere il risultato: positivi due turisti veneti. Ma la diffusione del… - giovannaconfal4 : RT @LDistratta: Fanno il tampone ma partono per le vacanze senza attendere il risultato: positivi due turisti veneti. Ma la diffusione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Fanno tampone Fanno il tampone ma partono per le vacanze senza attendere il risultato: positivi due turisti veneti Il Messaggero "Le compagnie aeree vogliono i tamponi, qualcuno mi spieghi dove farli in Sardegna"

avrei urgenza di lasciare la Sardegna per motivi di lavoro, ma per poter viaggiare con Emirates e altre compagnie aeree è ora obbligatorio fare un tampone naso faringeo. Bene, da circa una settimana ...

Ha i sintomi, chiede il tampone, ma continua a visitare pazienti: la Asl denuncia in Procura il cardiologo positivo al Covid

«Dall'indagine epidemiologica è emerso che ha visitato fino alla data del 20 luglio, nonostante manifestasse sintomi sospetti di Covid-19». Questa la conclusione a cui è giunto il direttore del Serviz ...

avrei urgenza di lasciare la Sardegna per motivi di lavoro, ma per poter viaggiare con Emirates e altre compagnie aeree è ora obbligatorio fare un tampone naso faringeo. Bene, da circa una settimana ...«Dall'indagine epidemiologica è emerso che ha visitato fino alla data del 20 luglio, nonostante manifestasse sintomi sospetti di Covid-19». Questa la conclusione a cui è giunto il direttore del Serviz ...