Esclusivo TPI: Documenti Cts, spunta una lettera inedita della Lombardia: "Dpcm di Conte ci impedivano di intervenire su Alzano e Nembro" (Di venerdì 7 agosto 2020) Esclusivo TPI Mancata zona rossa ad Alzano e Nembro: tutti i Documenti trasmessi dalla Regione Lombardia Sono stati diffusi nella giornata di oggi alcuni verbali sulla riunione del Comitato tecnico scientifico del 3 marzo 2020. Nei verbali, pubblicati dall'Eco di Bergamo, il Cts chiede al governo di chiudere i due comuni di Alzano Lombardo e Nembro, trasformandoli in "zona rossa", un invito che rimarrà inascoltato. A diffondere i Documenti è stata Regione Lombardia, facendo seguito all'iniziativa del Consigliere Nicolò Carretta, eletto con la Lista Gori. "Ho ritenuto che fosse mio dovere richiederli, sia in quanto consigliere di opposizione, sia in quanto bergamasco", ha spiegato a TPI.

Sono stati diffusi nella giornata di oggi alcuni verbali sulla riunione del Comitato tecnico scientifico del 3 marzo 2020. Nei verbali, pubblicati dall’Eco di Bergamo, il Cts chiede al governo di chiu ...

