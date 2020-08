È morto Matteo Losa, lo scrittore delle “fiabe contro il cancro” (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo scrittore Matteo Losa è morto ieri a Milano, aveva trentasette anni. Aveva deciso di combattere la sua battaglia con le fiabe Addio allo scrittore Matteo Losa, morto ieri a Milano a trentasette anni. Malato da dieci anni, Matteo non si era arreso al cancro e soprattutto aveva deciso di combatterlo in un modo tutto particolare, con le parole, per dare speranza e far sognare i più piccoli: scriveva fiabe. Autore della Mondadoti, tre anni fa aveva dato alle stampa Piccole fiabe per grandi guerrieri, una raccolta per i bambini malati, in lotta come lui e che nei racconti trovano la speranza di guarire. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Como, lite per gelosia finisce a coltellate in strada: ... Leggi su bloglive

