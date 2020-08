Dopo 39 anni recuperata l’auto di Beppe Grillo, il sindaco di Limone: «Non è un trofeo da mostrare» (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo 39 anni dall’incidente del 7 dicembre 1981, l’auto di Beppe Grillo è stata finalmente recuperata. Il veicolo era precipitato in un burrone nel primo tratto dell’Alta Via del Sale a Limone. Della Chevrolet, Dopo tutto questo tempo, è rimasto solo un ammasso di lamiere. L’operazione di rimozione dell’auto è avvenuta ieri, 6 Agosto 2020, e ci sono volute ben cinque lunghe ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco. Inoltre erano presenti sul luogo i Vigili urbani di Limone e i Carabinieri. Nell’incidente, Grillo riuscì a salvarsi, ma persero la vita l’ex calciatore del Genoa, Renzo Giberti, la moglie Rossana e il figlio Francesco di 9 anni. Si ... Leggi su urbanpost

